Alvarado largó la venta de entradas para su "final" del sábado

Los once de Alvarado que hicieron un gran partido en Tucumán, pero necesitan sumar de a tres en el Minella.(Foto: Prensa San Martín)

Se juega adentro y se juega afuera. Con ese lema, Alvarado puso en venta las entradas para el trascendental choque del sábado a las 15 frente a Tristán Suárez por la 28va fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El "torito" viene de empatar en Tucumán, pero de nada le servirá si no logra sumar de a tres en el José María Minella, con dos choques de visitante por delante.

El lunes se habilitó para que los socios puedan canjear de manera virtual su lugar en la popular sur y a partir del miércoles comenzó el expendio para el público en general. Cabe destacar, como siempre, que el socio tiene la entrada bonificada y es un beneficio enconómico tanto para él como para el club. Sin embargo, los que no se hayan asociado, podrán adquirir su ticket en la sede social de Rodríguez Peña 4984.

Los horarios serán miércoles y jueves de 9 a 20, mientras que el sábado estará abierto de 9 a 14, ya que no hay venta en el estadio. Además, para aprovechar el envión, lanzó una promoción en la Tienda Oficial del Club Alvarado (Jara y Peña), donde todos los socios con cuota al día o los no socios que hayan comprado su entrada tendrán un 40% de descuento en indumentaria.

Luego de este encuentro, vital para su ilusión de mantener la categoría, Alvarado tendrá que visitar a un rival directo como Quilmes el jueves 28 (en horario a confirmar) y luego viajará a Salta para medirse con Gimnasia y Tiro.

