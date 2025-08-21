SUPLEMENTOS
Detención

Tenía que estar internado para cumplir la preventiva y lo detuvieron en la calle

Es un hombre de 29 años. Lo atraparon el jueves por la tarde y fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Momento de la aprehensión.

21 de Agosto de 2025 19:33

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 29 años a quien le dictaron la prisión preventiva bajo una internación terapéutica fue aprehendido el jueves a la tarde por personal policial tras confirmase que incumplió las pautas asignadas.

Fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Fueron efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI quienes interceptaron al sujeto mientras caminaba por la avenida Jorge Newbery y confirmaron que registraba la orden de detención desde septiembre del año pasado.

Desde el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 dispusieron su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán al haberse revocado la morigeración de la prisión preventiva.  

