Fideo te salva: chocó un jugador de Central y Di María lo asistió cuando iban al entrenamiento

En una semana naturalmente convulsionada, ya que mañana se enfrentan Rosario Central y Newell´s en el clásico de la ciudad, un juvenil de La Academia sufrió un violento accidente durante la mañana de este viernes cuando se dirigía al entrenamiento.

En redes sociales se viralizó un video en el que pudo verse un Peugeot 208 color blanco con graves daños y a distintos futbolistas del plantel de Central en el lugar dialogando con la Policía. El citado portal rosarino indicó que entre los jugadores del plantel que asistieron a Gutiérrez se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, que en esos momentos también estaban yendo rumbo al predio en Arroyo Seco para ser parte de la práctica matutina de cara al clásico que tendrán con Newell’s este sábado desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito por la 6ª fecha del Torneo Clausura.

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad”, indicó el mensaje que emitió el club canalla en la mañana del viernes. “El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”, indicaron.

El medio Rosario 3 aseguró que tras el choque Gutiérrez sufrió “traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior”, al mismo tiempo que detalló que durante la mañana de este viernes se registraron al menos tres siniestros viales en la Autopista Rosario-Buenos Aires, uno de ellos protagonizado por el mediocampista que se formó en las inferiores de Central.

El mediocampista derecho que nació el 30 de enero del 2006 firmó su primer contrato por dos temporadas como profesional con la entidad rosarina en abril del 2023, poco antes de ser uno de los 21 convocados por Diego Placente para la selección argentina que quedó en la cuarta ubicación del Mundial Sub 17 que se desarrolló en Indonesia.