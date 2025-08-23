Se desconocieron y se pelearon: uno terminó en el hospital y otro detenido

Un llamado a la Central de Emergencias por un conflicto de instancias privadas terminó con un hombre aprehendido y otro en el hospital luego de que se pelearan en el interior de una vivienda en la ciudad de Balcarce.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce quien arribó a una vivienda en calle Maipú entre 1 y 3 donde dos personas se estaban peleando. Los efectivos constataron que por motivos no establecidos y tras una reunión, uno de ellos agredió al otro a golpes de puño y le provocó lesiones leves.

Momento del traslado.

“Uno de los golpes le afectó los ojos por lo que lo trasladaron al hospital para recibir atención médica”, confirmaron fuentes oficiales a 0223.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por lesiones, la notificación de la misma y la libertad del imputado hasta que preste declaración en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.