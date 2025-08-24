Con el viento como protagonista, Círculo y Juventud igualaron en Otamendi

Claudio Cevasco, otra vez, fue uno de los puntos altos en el mediocampo de Círculo. (Foto: Martín Angelini)

Era una buena chance para Círculo de tratar de ganar, meterse en la lucha por la clasificación y olvidarse por completo del descenso. Pero chocó contra Juventud Unida Universitario de San Luis, sus propias limitaciones y un viento incesante que hizo que el partido sea muy mal jugado, con pocas situaciones de gol y con un 0 a 0 que casi no tuvo chances de romperse en el "Guillermo Trama".

En la etapa inicial, fue la visita la que tuvo el viento a favor pero no lo pudo aprovechar y casi no inquietó a Nicolás Báez. Lo más peligroso estuvo en la permanente intención del dueño de casa de salir jugando, arriesgando más de la cuenta, pero sin perderla en una zona donde le podía haber costado caro. Antes del cuarto de hora, el "papero" entendió que iba a ser imposible y se dedicó a hacer correr el tiempo para llegar al complemento con el arco en cero. En ese contexto, mostró tener argumentos para lastimar a una defensa que no mostraba solidez, pero le faltó profundidad y precisión de sus hombres de ataque.

El complemento fue exactamente igual, pero al revés. El que sabía que tenía que buscar aprovechar el viento era Círculo, pero no tenía ni ideas ni claridad. Apenas un par de remates de afuera que no tuvieron dirección y nada más, demasiado poco para un equipo que tenía la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación y, sobre todo, de firmar la permanencia en la categoría con anticipación.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Nicolás Báez; Mauro Zurita, Jano Martínez, Lisandro Ramírez y Agustín Velasco; LaureanoTello, Claudio Cevasco, Julián Vílchez y Ramiro Banchio; Ramiro Makarte; Juan Bonet. DT: Diego Cochas.

Cambios: ST 14' Alan Galeano por Makarte, 24' Exequiel Beltramone por Banchio y 32' Thomas Silvero por Beltramone.

Juventud Unida Universitario (San Luis) (0): César Taborda; Eber Garro, Julián Giménez, Matías Godoy y Lautaro Figueroa; Lautaro Pérez, Martín Gómez y Santino Moya; Tomás Garro; Martino Dorato y Lautaro Lucero. DT: Hernán Vázquez.

Cambios: PT 16' Diogo Córdoba por Gómez; ST 0' Julián Lucero por Taborda, 39' Jesús Sosa por L.Lucero y 47' Alan Lima y Valentín Roldán por Dorato y Garro.

Goles: No hubo.

Estadio: "Guillermo Trama".

Árbitro: Lautaro Castañola.

