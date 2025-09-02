Tragedia en la ruta 88: confirmaron la falta de mérito del camionero y seguirá libre

La decisión de la Justicia de Garantías de dictar la falta de mérito del chofer del camión que participó del siniestro en la ruta 88 en el que falleció el médico Diego Quirós, el hijo de su pareja, un nene de 9 años, y sufrió lesiones de gravedad Yanina Liani quedó confirmada a partir de la resolución que este martes la Cámara de Apelación y Garantías notificó a las partes.

Fuentes judiciales confirmaron que la decisión estuvo a cargo de la Sala III de la Cámara y que de esta manera Raúl Lozano García seguirá en libertad mientras avanza la investigación a cargo del fiscal de Delitos Culposos Rodolfo Moure.

Diego Quirós y Yanina Liani.

El 14 de agosto pasado el Juez de Garantías Daniel De Marco dictó la falta de mérito a partir de la ausencia de riesgo procesal, la innecesariedad y desproporcionalidad del encierro riguroso. El magistrado también se refirió a las violaciones a deberes de cuidado por parte Quirós y su relación con el resultado lesivo: tuvo en cuenta la conducción con exceso de velocidad y la conducción bajo el consumo de estupefacientes.

En la resolución sostuvo que en las muestras tomadas al médico se detectó cocaína en sangre, pero no en orina. "Cabe aclarar que el estudio no contiene referencias sobre la cantidad de sustancia hallada, o protecciones relativas a la determinación de la cantidad en sangre al momento del siniestro, considerando que la extracción se efectuó entre 15 y 16 horas luego del fallecimiento".

La resolución se conoció este martes.

El abogado Juan Manuel Bellure había solicitado “en salvaguarda de la legalidad y la tutela judicial efectiva, revoque por nulidad y arbitrariedad la decisión impugnada, dicte la prisión preventiva del imputado y haga lugar a la recusación del magistrado de grado por pérdida manifiesta de imparcialidad”.

En el petitorio, el profesional que representa al hijo de Quirós, había pedido que se declare la nulidad absoluta de la resolución por ser un acto jurisdiccional arbitrario, violatorio del principio de imparcialidad, del debido proceso y de los derechos de las víctimas. De manera subsidiaria solicitó que se revocara la misma en todos sus términos y se dictara la prisión preventiva de Raúl Lozano García.