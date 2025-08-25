Aldosivi quiere sumar en La Plata para salir de la zona del descenso

Aldosivi y Estudiantes se verán las caras por tercera vez en el año. Las dos anteriores fueron empate y, por Copa Argentina, el "tiburón" avanzó por penales.

Todas las fechas el objetivo primario es poder terminar fuera de la zona de descenso. En las últimas dos, quedó emparejado con Talleres en la tabla anual y, en caso de terminar el torneo, tendrían que jugar un desempate. Por eso, la derrota de los cordobeses ante Atlético Tucumán le da la chance a Aldosivi de saber que si suma en La Plata llegará al cruce con Boca afuera. A las 19.15, el conjunto de Mariano Charlier visita a Estudiantes en "UNO Jorge Luis HIrschi".

La mala noticia de la fecha fue el triunfo de San Martín de San Juan, que ganó como local y se metió de lleno en esa pelea, quedando apenas un punto abajo en la tabla anual y a centésimas en los promedios. De esta forma, un triunfo empieza a ser casi impostergable para el "tiburón", pero consciente de que empatar ante el "Pincha", como visitante, tampoco es un mal resultado.

Los de Eduardo Domínguez, con irregularidad, están en cuartos de final de la Copa Libertadores y pueden dedicarse durante 15 días al certamen local, por lo que pondrá lo mejor que tiene a disposición. Lo mismo Charlier, con el condicionante que no contará con Gonzalo Mottes, que sufrió una lesión muscular. Santiago Laquidain sería el reemplazante, en lo que podría ser el único cambio respecto al empate con Belgrano.

