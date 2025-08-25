En medio de la tensión política, el dólar cotizó en alza: cómo cerraron las cotizaciones este lunes

Mientras crece la tensión en el mercado por las presuntas coimas en el Gobierno nacional, el dólar en sus diversas cotizaciones tuvo una tendencia alcista este lunes 25 de agosto.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.367,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). Al mismo tiempo, en el BNA subió a $35 a $1.330 para la compra y a $1.370 para la venta.

A su vez, el dólar blue trepó otros $20 y alcanzó su valor nominal más alto en cuatro meses y medio. El informal cerró a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta precios récord desde el 11 de abril.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó 2,3% a $1362,22, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 2,2% a $1365,65.