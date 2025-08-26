Buenas noticias: actualizaron la web de empleos y hay nuevas búsquedas laborales

La web del Municipio reabrió la solicitud de puestos de trabajo en distintos rubros.

El sitio de empleo que ofrece la Municipalidad de General Pueyrredon, actualizó su web y hay nuevas ofertas laborales. Como es habitual, cada semana desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, renovaron la información con las solicitudes laborales de importantes empresas que operan en Mar del Plata y Batán.

En esta oportunidad, hay más de 20 nuevas solicitudes, que abarcan distintas profesiones y oficios, como el de mecánica automotor, alimentos, operarios de depósito, automotriz, técnico electromecánico, jardinería, chacinados, mecánico de taller, bachero, soldador, metalúrgica o pintor, entre otros.

Las ofertas laborales

Puesto Solicitado: Ayudante mecánico

Actividades principales: Tren delantero y frenos

Requisitos: Hombres de 18 a 30 años. Secundario Técnico completo.

---

Puesto Solicitado: Operario de producción

Actividades principales: Fabrica de pastas

Requisitos: Hombres (no excluyente) entre 25 y 40 años. Secundario completo (no excluyente)

---

Puesto Solicitado: Operario de Producción o Mantenimiento

Actividades principales: Limpieza. Tareas de electromecánica o mantenimiento de calderas. Tareas de producción relacionada con alimentos

Requisitos: Hombres (preferentemente) entre 20 y 50 años . Secundario completo . Carnet de manipulación de alimentos vigente.

---

Puesto Solicitado: Operario de depósito – Logística e instalaciones

Actividades principales: Descarga y recepción de mercadería. Desembalar la mercadería y acomodarla en el depósito. Cargar en sistema de stock. Preparación de pedidos según remito. Embalaje para su transporte. Armado de productos para su entrega a clientes. Instalaciones en domicilio.

Rubro: Ascensores

---

Puesto Solicitado: Técnico Electromecánico

Actividades principales: Instalación de sistemas electromecánicos, diagnóstico y reparación de fallas

Requisitos: Tener entre 30 y 55 años. Secundario completo como Técnico Electromecánico . Experiencia en taller automotriz. Conocimientos en electricidad y electrónica automotriz, diagnostico con scanner, mecánica general, reparación de sistemas electromecánicos.

---

Puesto Solicitado: Mecánico de planta

Actividades principales: Realizar la instalación, puesta a punto y marcha de equipos grandes (motores y turbinas). Cambiar o reparar componentes. Realizar mediciones con instrumentos de precisión. Verificar y controlar las condiciones de los equipos diariamente. Interpretación de planos. Seleccionar y asesorar en componentes, productos, equipos e instalaciones mecánicas.

---

Puesto Solicitado: Ayudante de jardinero

Actividades principales: Corte de césped. Poda de cercos, árboles y arbustos. Limpieza de canteros y plantas. Trabajos generales en exterior.

---

Puesto Solicitado: Técnico de servicios

Actividades principales: Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de auto elevadores. Identificar y solucionar fallas en los equipos. Realizar informes periódicos sobre el estado de los equipos.

Rubro: Auto elevadores

---

Puesto Solicitado: Operario

Actividades principales: Producción, elaboración, envasado y etiquetado. Recepción y control de materia prima. Mantenimiento y limpieza

---

Puesto Solicitado: Técnico electromecánico

Actividades principales: Mantenimiento correctivo y preventivo de grupos electrógenos en instalaciones.

---

Puesto Solicitado: Peón de taller

Actividades principales: Instalación y reparación de equipos vigía

Rubro: Mecánica

Pedidos del Parque Industrial

GERENTE DE PLANTA

Importante empresa industrial , con sólida trayectoria y en proceso de expansión, se encuentra en la búsqueda de un Gerente de Planta para liderar sus operaciones productivas.

OPERARIO DE PRODUCCION

Deberán contar con experiencia en:

⦁ manejo de balancines, prensas, plegadoras, guillotinas, cilindradoras y/o soldadores de punto,

⦁ montaje de productos (no excluyente);

⦁ interpretación de planos,

⦁ tener conocimientos sobre herramientas básicas de taller (excluyente);

⦁ Secundario completo (excluyente); Formación técnica electromecánica es un plus

⦁ Disponibilidad full time

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO

Importante empresa del ámbito pesquero se encuentra en la búsqueda de un técnico electromecánico para nuestra planta industrial, con experiencia comprobable, para desarrollar tareas específicas del sector.

Sector: Alimenticio

ANALISTA DE INGENIERIA

Cabrales S.A. posee los más altos estándares de calidad entre ellos se encuentran certificaciones tales como: HACCP, ISO 9001, Certificación Kosher, Certificación Rainforest Alliance, entre otros. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Ingeniería para analizar los procesos de mejora en la empresa

BACHERO

Buscamos bachero/a, vas a colaborar en el orden y la limpieza general del área de producción, asegurando la correcta higiene de los utensilios, bandejas, herramientas y espacios de trabajo.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

------

SOLDADOR

Sus tareas serán:

-Armar las piezas detalladas en el plano.

-Soldar piezas con MIG o eléctrica.

-Verificar que el material a utilizar sea el detallado en el plano.

-Verificar que el material a utilizar no tenga deformaciones.

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

---

COMERCIAL BIBAR

Nos encontramos en la búsqueda de Comercial para nuestra Unidad de Negocio Bibar. Si te consideras una persona proactiva, con excelente comunicación interpersonal, autonomía, con capacidad para trabajar en equipo y ganas de contribuir al crecimiento de una empresa en constante evolución, ¡nos encantaría conocerte!

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Estamos buscando Técnicos/as de Mantenimiento para ejecutar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, montaje de equipos, y gestión de materiales, insumos y repuestos.

Ubicación: Parque Industrial Gral. Savio - Batán

Disponibilidad: Full time.

Requisitos:

Interpretación de planos complejos.

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO

Nos encontramos en búsqueda de Ingenieros que residan en Mar del Plata, para que se sumen a nuestro equipo para atender a nuestros clientes en diferentes puntos del país.

Realizar servicios técnicos de mantenimiento preventivos y correctivos en nuestros equipos.

Sector: Metalúrgico

----

PEÓN DE CARGA Y DESCARGA DE ALIMENTOS CONGELADOS

Nos encontramos en la búsqueda de un peón de carga y descarga para planta de congelado.

Ubicación: Puerto Mar del Plata

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: OTROS

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Cabrales S.A. posee los más altos estándares de calidad entre ellos se encuentran certificaciones tales como: HACCP, ISO 9001, Certificación Kosher, Certificación Rainforest Alliance, entre otros.

Nos encontramos buscando un Operario de Mantenimiento que cumpla con las siguientes tareas:

1. Recorrer y controlar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones y equipamiento de las líneas productivas de la empresa, resolver problemas detectados y realizar los informes internos al respecto.

2. Cumplir con los objetivos (reclamos y pedidos) de distintas áreas que puedan surgir en el transcurso del día, analizar prioridades, cambiar la programación de ser necesario, a fin de asegurar el estándar de productividad de los equipos.

3. Coordinar, organizar y cumplir, con las áreas que corresponda, los trabajos de mantenimiento preventivo.

4. Informar y registrar en el libro de actas del área todas las novedades y actuaciones realizadas.

5. Controlar la existencia y el buen estado de los materiales y herramientas del taller, asegurando su funcionamiento y disponibilidad en el momento que se los necesite.

---

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas

---

ALBAÑIL (EVENTUAL)

Nos encontramos en la búsqueda de un albañil media cuchara para realizar tareas de mantenimiento edilicio.

Disponibilidad inmediata.

Zona de trabajo: PUERTO

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Construcción y obra

Supervisión del proceso productivo de pintura.

Control de materiales e insumos.

---

Gestión de mantenimiento y seguridad.

Gestión administrativa y coordinación con otras áreas.

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Importante empresa del ámbito pesquero se encuentra en la búsqueda de un técnico electromecánico en lo posible con orientación en mecánica automotriz para nuestra planta industrial, con experiencia comprobable, para desarrollar tareas específicas del sector.

------

OPERARIO DE GRANALLA Y PINTURA

¿Cuáles son la tareas principales de este puesto?

Pintar con airless y con soplete de mano

Conocimientos deseables: Masillar superficies, Preparación superficies para pintar. Pintura en general. Tratamientos superficiales

---

OPERARIO ALMACEN

¿Cuáles son las principales tareas del puesto?

Recepcionar los materiales que ingresan controlando los mismos

Coordinar el transporte interno y la ruta que deberá realizar

Interpretar las órdenes de trabajo

Realizar el recuento de materiales

Armar los pedidos

Completar los registros del sistema de gestión

Mantener orden y limpieza de su sector de trabajo

Realizar el alta y la baja de materiales

Conocimientos deseables: Materiales e insumos metalúrgicos, Excel y programas de control y administración de stock.

---

OPERARIO MONTAJE

¿Cuáles son las principales tareas?

Armado y control de circuitos hidráulicos de refrigeración y lubricación de motores y bombas

Armado y control de circuitos neumáticos (neumática general, instalación de sistema de frenos y suspensión)

Ensamble mecánico de piezas-parte y componentes (acoples de motor, montaje y torqueo de bulonería)

Corte con amoladora y con soplete

Operación de puente grúa

Organización, orden y limpieza del sector

Experiencia: en el uso de amoladora, taladro, torquímetro, llaves de golpe; métodos de izaje de componentes pesados; manejo de sampi.

Conocimientos deseables : Mecánica, Neumática, Hidráulica, Interpretación de planos. Métodos de orden y limpieza.

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

----

ANALISTA MICROBIOLOGIA

Como analista de microbiología, tendrás como responsabilidades la toma y análisis de muestras, de materias primas y productos intermedios y terminados, ejecución de monitoreos ambientales, realización de ensayos biológicos y microbiologicos, realización de identificaciones microbianas, preparación de medios de cultivo y material estéril.

