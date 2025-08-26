Buenas noticias: actualizaron la web de empleos y hay nuevas búsquedas laborales
En el comienzo de la semana, la web reabrió la solicitud de puestos de trabajo en distintos rubros. Conocelo.
El sitio de empleo que ofrece la Municipalidad de General Pueyrredon, actualizó su web y hay nuevas ofertas laborales. Como es habitual, cada semana desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, renovaron la información con las solicitudes laborales de importantes empresas que operan en Mar del Plata y Batán.
En esta oportunidad, hay más de 20 nuevas solicitudes, que abarcan distintas profesiones y oficios, como el de mecánica automotor, alimentos, operarios de depósito, automotriz, técnico electromecánico, jardinería, chacinados, mecánico de taller, bachero, soldador, metalúrgica o pintor, entre otros.
Las ofertas laborales
Puesto Solicitado: Ayudante mecánico
Actividades principales: Tren delantero y frenos
Requisitos: Hombres de 18 a 30 años. Secundario Técnico completo.
---
Puesto Solicitado: Operario de producción
Actividades principales: Fabrica de pastas
Requisitos: Hombres (no excluyente) entre 25 y 40 años. Secundario completo (no excluyente)
---
Puesto Solicitado: Operario de Producción o Mantenimiento
Actividades principales: Limpieza. Tareas de electromecánica o mantenimiento de calderas. Tareas de producción relacionada con alimentos
Requisitos: Hombres (preferentemente) entre 20 y 50 años . Secundario completo . Carnet de manipulación de alimentos vigente.
---
Puesto Solicitado: Operario de depósito – Logística e instalaciones
Actividades principales: Descarga y recepción de mercadería. Desembalar la mercadería y acomodarla en el depósito. Cargar en sistema de stock. Preparación de pedidos según remito. Embalaje para su transporte. Armado de productos para su entrega a clientes. Instalaciones en domicilio.
Rubro: Ascensores
---
Puesto Solicitado: Técnico Electromecánico
Actividades principales: Instalación de sistemas electromecánicos, diagnóstico y reparación de fallas
Requisitos: Tener entre 30 y 55 años. Secundario completo como Técnico Electromecánico . Experiencia en taller automotriz. Conocimientos en electricidad y electrónica automotriz, diagnostico con scanner, mecánica general, reparación de sistemas electromecánicos.
---
Puesto Solicitado: Mecánico de planta
Actividades principales: Realizar la instalación, puesta a punto y marcha de equipos grandes (motores y turbinas). Cambiar o reparar componentes. Realizar mediciones con instrumentos de precisión. Verificar y controlar las condiciones de los equipos diariamente. Interpretación de planos. Seleccionar y asesorar en componentes, productos, equipos e instalaciones mecánicas.
---
Puesto Solicitado: Ayudante de jardinero
Actividades principales: Corte de césped. Poda de cercos, árboles y arbustos. Limpieza de canteros y plantas. Trabajos generales en exterior.
---
Puesto Solicitado: Técnico de servicios
Actividades principales: Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de auto elevadores. Identificar y solucionar fallas en los equipos. Realizar informes periódicos sobre el estado de los equipos.
Rubro: Auto elevadores
---
Puesto Solicitado: Operario
Actividades principales: Producción, elaboración, envasado y etiquetado. Recepción y control de materia prima. Mantenimiento y limpieza
---
Puesto Solicitado: Técnico electromecánico
Actividades principales: Mantenimiento correctivo y preventivo de grupos electrógenos en instalaciones.
---
Puesto Solicitado: Peón de taller
Actividades principales: Instalación y reparación de equipos vigía
Rubro: Mecánica
Pedidos del Parque Industrial
GERENTE DE PLANTA
Importante empresa industrial , con sólida trayectoria y en proceso de expansión, se encuentra en la búsqueda de un Gerente de Planta para liderar sus operaciones productivas.
OPERARIO DE PRODUCCION
Deberán contar con experiencia en:
⦁ manejo de balancines, prensas, plegadoras, guillotinas, cilindradoras y/o soldadores de punto,
⦁ montaje de productos (no excluyente);
⦁ interpretación de planos,
⦁ tener conocimientos sobre herramientas básicas de taller (excluyente);
⦁ Secundario completo (excluyente); Formación técnica electromecánica es un plus
⦁ Disponibilidad full time
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO
Importante empresa del ámbito pesquero se encuentra en la búsqueda de un técnico electromecánico para nuestra planta industrial, con experiencia comprobable, para desarrollar tareas específicas del sector.
Sector: Alimenticio
ANALISTA DE INGENIERIA
Cabrales S.A. posee los más altos estándares de calidad entre ellos se encuentran certificaciones tales como: HACCP, ISO 9001, Certificación Kosher, Certificación Rainforest Alliance, entre otros. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Ingeniería para analizar los procesos de mejora en la empresa
BACHERO
Buscamos bachero/a, vas a colaborar en el orden y la limpieza general del área de producción, asegurando la correcta higiene de los utensilios, bandejas, herramientas y espacios de trabajo.
Sector: Alimenticio
Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura
------
SOLDADOR
Sus tareas serán:
-Armar las piezas detalladas en el plano.
-Soldar piezas con MIG o eléctrica.
-Verificar que el material a utilizar sea el detallado en el plano.
-Verificar que el material a utilizar no tenga deformaciones.
Sector: Metalúrgico
Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura
---
COMERCIAL BIBAR
Nos encontramos en la búsqueda de Comercial para nuestra Unidad de Negocio Bibar. Si te consideras una persona proactiva, con excelente comunicación interpersonal, autonomía, con capacidad para trabajar en equipo y ganas de contribuir al crecimiento de una empresa en constante evolución, ¡nos encantaría conocerte!
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Estamos buscando Técnicos/as de Mantenimiento para ejecutar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, montaje de equipos, y gestión de materiales, insumos y repuestos.
Ubicación: Parque Industrial Gral. Savio - Batán
Disponibilidad: Full time.
Requisitos:
Interpretación de planos complejos.
Sector: Metalúrgico
Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
Nos encontramos en búsqueda de Ingenieros que residan en Mar del Plata, para que se sumen a nuestro equipo para atender a nuestros clientes en diferentes puntos del país.
Realizar servicios técnicos de mantenimiento preventivos y correctivos en nuestros equipos.
Sector: Metalúrgico
----
PEÓN DE CARGA Y DESCARGA DE ALIMENTOS CONGELADOS
Nos encontramos en la búsqueda de un peón de carga y descarga para planta de congelado.
Ubicación: Puerto Mar del Plata
Sector: Alimenticio
Tipo de Puesto: OTROS
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Cabrales S.A. posee los más altos estándares de calidad entre ellos se encuentran certificaciones tales como: HACCP, ISO 9001, Certificación Kosher, Certificación Rainforest Alliance, entre otros.
Nos encontramos buscando un Operario de Mantenimiento que cumpla con las siguientes tareas:
1. Recorrer y controlar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones y equipamiento de las líneas productivas de la empresa, resolver problemas detectados y realizar los informes internos al respecto.
2. Cumplir con los objetivos (reclamos y pedidos) de distintas áreas que puedan surgir en el transcurso del día, analizar prioridades, cambiar la programación de ser necesario, a fin de asegurar el estándar de productividad de los equipos.
3. Coordinar, organizar y cumplir, con las áreas que corresponda, los trabajos de mantenimiento preventivo.
4. Informar y registrar en el libro de actas del área todas las novedades y actuaciones realizadas.
5. Controlar la existencia y el buen estado de los materiales y herramientas del taller, asegurando su funcionamiento y disponibilidad en el momento que se los necesite.
---
Sector: Alimenticio
Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas
---
ALBAÑIL (EVENTUAL)
Nos encontramos en la búsqueda de un albañil media cuchara para realizar tareas de mantenimiento edilicio.
Disponibilidad inmediata.
Zona de trabajo: PUERTO
Sector: Alimenticio
Tipo de Puesto: Construcción y obra
Supervisión del proceso productivo de pintura.
Control de materiales e insumos.
---
Gestión de mantenimiento y seguridad.
Gestión administrativa y coordinación con otras áreas.
Sector: Metalúrgico
Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Importante empresa del ámbito pesquero se encuentra en la búsqueda de un técnico electromecánico en lo posible con orientación en mecánica automotriz para nuestra planta industrial, con experiencia comprobable, para desarrollar tareas específicas del sector.
------
OPERARIO DE GRANALLA Y PINTURA
¿Cuáles son la tareas principales de este puesto?
Pintar con airless y con soplete de mano
Conocimientos deseables: Masillar superficies, Preparación superficies para pintar. Pintura en general. Tratamientos superficiales
---
OPERARIO ALMACEN
¿Cuáles son las principales tareas del puesto?
Recepcionar los materiales que ingresan controlando los mismos
Coordinar el transporte interno y la ruta que deberá realizar
Interpretar las órdenes de trabajo
Realizar el recuento de materiales
Armar los pedidos
Completar los registros del sistema de gestión
Mantener orden y limpieza de su sector de trabajo
Realizar el alta y la baja de materiales
Conocimientos deseables: Materiales e insumos metalúrgicos, Excel y programas de control y administración de stock.
---
OPERARIO MONTAJE
¿Cuáles son las principales tareas?
Armado y control de circuitos hidráulicos de refrigeración y lubricación de motores y bombas
Armado y control de circuitos neumáticos (neumática general, instalación de sistema de frenos y suspensión)
Ensamble mecánico de piezas-parte y componentes (acoples de motor, montaje y torqueo de bulonería)
Corte con amoladora y con soplete
Operación de puente grúa
Organización, orden y limpieza del sector
Experiencia: en el uso de amoladora, taladro, torquímetro, llaves de golpe; métodos de izaje de componentes pesados; manejo de sampi.
Conocimientos deseables : Mecánica, Neumática, Hidráulica, Interpretación de planos. Métodos de orden y limpieza.
Sector: Metalúrgico
Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura
Sector: Metalúrgico
Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura
----
ANALISTA MICROBIOLOGIA
Como analista de microbiología, tendrás como responsabilidades la toma y análisis de muestras, de materias primas y productos intermedios y terminados, ejecución de monitoreos ambientales, realización de ensayos biológicos y microbiologicos, realización de identificaciones microbianas, preparación de medios de cultivo y material estéril.
