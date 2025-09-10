¿Buscás trabajo? En septiembre hay más búsquedas laborales en Mar del Plata
Desde la Municipalidad renovaron la información con las solicitudes laborales de importantes empresas. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Septiembre arrancó con más ofertas laborales disponibles en el sitio de empleo que ofrece la Municipalidad de General Pueyrredon.
En su última actualización, la web gestionada a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, renovó la información con las solicitudes laborales de importantes empresas que operan en Mar del Plata y Batán.
En el noveno mes del 2025, hay más de 20 rubros solicitados, que abarcan distintas profesiones y oficios, como el de telecomunicaciones, albañil, supervisor de pintura, analista de microbiología, montaje, técnico electromecánico, operario de mantenimiento, entre otros oficios.
Para más información, hacer click en el siguiente enlace: https://www.mardelplata.gob.ar/ofertaempleo
