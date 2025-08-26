Le disparó en la pierna a un joven y se escondió en la casa de un familiar: lo atraparon en Mar del Plata

El sábado 16 de agosto, en un hecho cuyo motivo todavía es materia de investigación, un joven de 22 años fue a abrir la puerta ante el llamado en el ingreso de su domicilio y recibió un balazo en la pierna. Ocurrió en Balcarce, precisamente en calle 26 entre 1 y 103, pero al agresor lo detuvieron en Mar del Plata: fue encontrado ayer, luego de una tarea de inteligencia que se informó a través de cámaras de monitoreo y testigos.

Según fuentes policiales, la víctima fue herida en un confuso episodio registrado en el exterior de su domicilio, cuando al presentarse el agresor, éste salió a recibirlo, recibiendo entonces un disparo en su pierna izquierda motivo por el cual fue asistido en principio por una ambulancia del Same y trasladado, posteriormente, de urgencia al Hospital Municipal de Balcarce, donde debieron intervenirlo quirúrgicamente.

Iniciada la investigación a cargo del Doctor Moure de la UFI Descentralizada Local, acorde a sus directivas, se recopilaron testimonios de vecinos cercanos al lugar del hecho. se probó la autoría de la persona señalada por el denunciante, solicitando y obteniéndose orden de detención para el mismo, otorgada por el Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Es así que, pasadas las 18 horas de este lunes 25 de agosto, unidades investigativas de la SUB DDI Local y personal especializado de EPC Balcarce, hicieron efectiva la detención del mismo en la ciudad de Mar del Plata: el masculino se encontraba en la vivienda de un familiar. Comunicado al magistrado interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de lesiones graves y su posterior traslado a la Unidad Penitenciara, donde aguardara ser indagado.