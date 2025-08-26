Boca ingresará millones: los traspasos que marcan el mercado y le dan la posibilidad de repatriar a un jugar amado por la hinchada

El “Xeneize” recibirá millones por la salida de algunos jugadores e irán a la carga por un nuevo refuerzo.

Boca Juniors vuelve a ser protagonista del mercado de pases, no solo por sus movimientos propios sino también por operaciones de exjugadores que hoy le garantizan importantes ingresos. Entre ventas directas, porcentajes de derechos económicos y préstamos, el "Xeneize" recibirá una suma más que significativa en este mercado internacional.

Uno de los casos más resonantes es el de Vicente Taborda, quien será transferido al Panathinaikos de Grecia. El club heleno pagará 4.5 millones de dólares por el 80% de su pase, aunque Boca deberá repartir un 10% con Platense, equipo que mantenía un porcentaje de su ficha. Pese a ello, el balance es altamente favorable para las arcas del club de La Ribera.

A este ingreso se suma la operación de Equi Fernández, quien se marchó en 2024 al Al Quadsiya de Arabia Saudita y ahora está muy cerca de pegar el salto al fútbol europeo. El Bayer Leverkusen desembolsará alrededor de 30 millones de dólares por su fichaje, y gracias a un mecanismo de venta futura, Boca se quedará con 1.5 millones por el 5% que mantenía por una futura venta.

Además de estas ventas, la dirigencia del "Xeneize" también concretó la salida de Marcelo Saracchi, quien se irá a préstamo al Celtic de Escocia. Si bien no se trata de una venta millonaria, el movimiento permite liberar un cupo y dar lugar a nuevas incorporaciones, en un contexto donde el club busca reforzar su plantel para competir en la Torneo Clausura.

Además de ingresar dinero con la venta del mediapunta y el ex mediocampista del club, con la salida del lateral izquierdo Boca tiene la posibilidad de salir al mercado en estos últimos días. Uno de los candidatos a arribar al club sería Nahitan Nandez, un jugador muy querido por la hinchada y que más de una vez habló sobre su posible vuelta. Hoy el uruguayo se encuentra en el Al-Qadsiah donde compartió equipo con Equi. Su valor de mercado es de 4.5 millones por lo que con estas ventas ya mencionadas podría costearse la vuelta del charrua.