El dólar oficial frenó la racha alcista: a cuánto cerró este martes

El dólar se tomó un respiro y cayó tras la nueva suba de encajes del Banco Central (Bcra) y una seguidilla de cuatro jornadas al alza donde ganó $69,5 en el segmento mayorista. La referencia del mercado bajó $5,5 (0,4%) a $1.356,5.

El dólar minorista descendió a $1.377,12 para la venta en el promedio de entidades financieras del Bcra. Al mismo tiempo, en las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró estable a $1.330 para la compra y a $1.370 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 0,4% a $1.356,92, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,3% a $1.358,42. En tanto, el dólar blue cayó $5 a $1.340 para la compra y a $1.360 para la venta.