Quiénes son los diez deportistas que más dinero cobran este 2025: qué posición está Messi

Estos son los diez deportistas que más dinero cobran durante este año calendario.

A día de hoy el mundo del deporte mueve cada vez más dinero y diez de los mejores deportistas del presente actualmente cobran números desorbitados en dólares. Lionel Messi es uno de los que se encuentra en este listado de millonarios del deporte aunque su salida del fútbol europeo ha implicado en que baje algunos puestos en la lista durante los últimos años.

El portal Reuters hizo un análisis y este es el lista que dio a conocer en las últimas semanas.

Los 10 deportistas mejor pagados en 2025:

Cristiano Ronaldo – 275 millones de dólares – El futbolista portugués encabeza la lista por tercer año consecutivo, gracias a su contrato en Al Nassr y sus lucrativos patrocinios.

Stephen Curry – 156 millones de dólares – La estrella de la NBA rompe récords también fuera de la cancha, con ingresos que provienen mayormente de contratos y acuerdos comerciales.

Tyson Fury – 146 millones de dólares – El campeón de boxeo británico generó enormes ingresos en el ring, especialmente por sus peleas en Arabia Saudita.

Dak Prescott – 137 millones de dólares – El quarterback de los Dallas Cowboys ocupa el cuarto lugar gracias a un jugoso contrato y patrocinios de alto nivel.

Lionel Messi – 135 millones de dólares – El astro argentino suma ingresos por su contrato en Inter Miami y múltiples acuerdos de patrocinio.

LeBron James – 133.8 millones de dólares – La leyenda de los Lakers continúa generando ingresos gracias a su salario y extensas inversiones en negocios y marcas.

Juan Soto – 114 millones de dólares – El pelotero dominicano del béisbol, ya con los Mets, ingresó una cifra récord por su contrato y patrocinadores.

Karim Benzema – 104 millones de dólares – Su mudanza a Arabia Saudita representó un gran salto económico para el delantero francés.

Shohei Ohtani – 102.5 millones de dólares – El fenómeno japonés del béisbol logró este posicionamiento gracias a su salario diferido y contratos de alto valor publicitario.

Kevin Durant – 101.4 millones de dólares – El alero de la NBA completa el top 10 con ingresos provenientes tanto de su salario como de importantes acuerdos fuera del campo.