Solo por hoy: el descuento especial de Cuenta DNI en Supermercados

Cuenta DNI ofrece descuentos en cadenas de supermercados y uno de ellos se puede aprovechar hoy por última vez en el mes.

Cuenta DNI ofrece durante la última semana del mes de agosto descuentos que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires, y entre ellos hay uno especial que tendrá vigencia por segunda y última vez hoy en Supermercados.

Este martes hay descuentos en cadenas de Supermercados Grupo El Nene (15%, los martes, con tope de reintegro de $6.000 por fecha y por cuenta) y en Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo (15% martes y miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta).

Y también está vigente por segunda y úlrima vez en agosto mel descuento especial en sucursales de la cadena de Supermercados Nini Mayorista: se trata de un beneficio del 15% pero con un tope de reintegro de 15 mil pesos por día y por persona que se alcanza con 100 mil pesos en consumo.

También este martes hay tres beneficios que te permiten ahorrar un 40%. Uno de ellos es el de Ferias y mercados: se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Otro de los beneficios que está en vigencia es el de Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

También está vigente el de Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes (equivale a $30.000 en consumos).

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona.

Toledo: 20% de descuento, los jueves. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Grupo El Nene: 15%, los martes. Tope de reintegro: $6.000 por fecha y por cuenta.

Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.