El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: a cuánto cerró este miércoles

Después de subir $41 en el inicio de la semana, el dólar oficial cotizó en alza este miércoles 27 de agosto pero a último momento se desinfló en lo que se especula que fue una intervención mientras continúa la interna política por el escándalo del presunto cobro de coimas en el Gobierno nacional.

El dólar mayorista, la referencia del mercado cerró a $1.349,50 por unidad, siete pesos debajo del cierre del martes. Por su parte, el dólar oficial minorista finalizó a $1.329,01 para compra y a $1.370,79 para la venta. En el Banco Nación también moderó al cierre, ya que se ubicó en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta.

En cuanto a los paralelos, el dólar blue volvió a caer otros $5 y finalizó la jornada en $1.335 para la compra y $1.355 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.787,50.

Entre el resto de los paralelos, el dólar MEP avanzó 2,3% a $1356,23 al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1,2% a $1.371. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.360,19.