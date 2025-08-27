Policía despistó con su moto en una autopista, chocó la banquina y murió

Un inspector de la policía de la Ciudad murió en un trágico accidente en la General Paz durante la mañana de este miércoles. El hombre, de 47 años, se dirigía hacia su lugar de trabajo para tomar servicio cuando perdió el control de su moto y chocó contra el guardarraíl.

El lamentable suceso ocurrió a eso de las 5.30 a la altura del Parque Sarmiento. La autopista permanece totalmente cortada en sentido al Río de la Plata mientras las autoridades realizan las pericias correspondientes, lo que provocó un caos en el tránsito.

Luego del accidente, personal policial y del Same llegaron al lugar para brindar asistencia. Allí constataron que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad que trabajaba en al Comisaría 12A y que se dirigía a tomar servicio.

“Al llegar al lugar, se constató que la moto había colisionado por la banquina. Same realizó tareas de reanimación, pero luego se constató que el conductor perdió la vida”, detallaron fuentes de la Policía de la Ciudad consultadas por Clarín.

Inicialmente se creyó que la víctima había rozado con un camión antes de perder el control, pero las primeras pericias revelaron que perdió el control por sus propios medios, según las mencionadas fuentes. De todos modos, la investigación continúa.

El hecho ocurrió en pleno horario pico y provocó demoras en el tránsito. Se formaron 10 cuadras de cola de autos que tuvieron que desviarse para poder llegar a destino. Cerca de las 7.30 continuaba el operativo, la carpa con el cuerpo de la víctima permanecía sobre la autopista, así como también la moto roja en la que circulaba.