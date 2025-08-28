Fiestón reggae: Rondamon cumple años y lo celebra en BrewHouse junto a Los Eternos Cumbia

Rondamon junto a Los Eternos y Don Luciano festejarán en una noche llena de reggae en Brewhouse.

Para los amantes del reggae llega una fiesta a puro ritmo en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) con el cumpleaños de Rondamon.

Con 23 años de trayectoria, la banda liderada por Mingo Tambourindeguy festeja su aniversario con un show imperdible junto a Los Eternos Cumbia y Don Luciano & The Black Label.

La banda marplatense que se ha consolidado en toda la Argentina y que ya recorrió escenarios en todo el mundo, llega al show con su último disco "Qué bonita vecindad", aunque se espera que también recorran sus clásicos.

Su último trabajo fue realizado con amigos que influyeron y acompañaron para forjar el sonido de una banda que hace del disfrute un estilo de vida. Un disco que propone un recorrido al compás del sol y las olas, y que le pone música al encuentro.

En los últimos años, Ronda ha tenido importantes colaboraciones en su temas como “¿Quién sos?”, junto a Julieta Rada, y “Suelto”, junto a Juanse, dos sencillos con gran recepción del público que mostraron la madurez sonora de una banda versátil pero siempre fiel a su estilo particular, además de su single doble “Dela” y “Melodi Ya Lla”, que realizaron junto a los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).