Le robaba los celulares a conductores de Uber y se transfería dinero

Un joven acusado de asaltar el lunes pasado a un conductor de Uber fue aprehendido tras un allanamiento en su casa del barrio Coronel Dorrego donde hallaron un posnet de la aplicación Mercado Pago y el capot de un auto que registra pedido de secuestro desde el mes de junio.

Todo comenzó con la denuncia que hizo un hombre de 64 años el lunes pasado cuando un pasajero lo hizo detener su marcha en Armenia y Falucho para robarle su celular Samsung A13 color azul y cincuenta mil pesos.

A partir de las tareas investigativas llevadas a cabo por personal del gabinete técnico operativo de la comisaria duodécima, se lo pudo identificar y solicitar un allanamiento para el inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Armenia y Falucho. En el lugar secuestraron un posnet como parte de la investigación por la transferencia de dinero que hacía desde los celulares de las víctimas.

Mientras que la fiscal Constanza Mandagarán solicitó el secuestro de todos los elementos electrónicos, desde la fiscalía de Flagrancia lo notificaron de la formación de otra causa penal y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.