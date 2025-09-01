"Nosotros vamos por la derecha": Montenegro posteó un video de un cuidacoches con un mensaje directo

El jefe comunal y candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, compartió nuevamente un video en las cuentas oficiales de sus redes sociales con un operativo de la Patrulla Municipal sacando a un cuidacoches. Esta vez con un doble mensaje, por la procedencia del trapito y por la frase que le dice el encargado del operativo: "nosotros siempre vamos por la derecha".

En este caso, en el video posteado por Montenegro se ve a la Patrulla Municipal frenando a un trabajador de la calle y advirtiéndole sobre su desempeño. "No vamos a permitir que aprietes a la gente, ¿está claro?!", le reclamó uno de los agentes en una parte del operativo.

Montenegro, por su lado, adjuntó el video junto a un texto: "A los trapitos los traen para apretar a los vecinos y espantarle los clientes a los comercios. La Patrulla Municipal sacó de las calles marplatenses a un soldado del pingüino", escribió en alusión a lo que presume un agente, quien le dice "te volvés a tu Santa Cruz" al cuidacoches.

"Nosotros siempre vamos por la derecha, caballero", le dijo el trabajador de la Patrulla Municipal al trapito. Mientras que el Intendente de General Pueyrredon cerró su escrito con una frase contundente: "El orden no se negocia".