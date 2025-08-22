“¡Esta es mi cuadra, gato!”: Montenegro cruzó a los trapitos con un video en el que corren a dos que vienen de afuera

El Intendente de General Pueyrredon y candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el accionar de la Patrulla Municipal contra los "trapitos".

La situación de conflicto se generó en Alsina y Rawson, una zona comercial y polo gastronómico de Mar del Plata. "No es tu cuadra. Te trajeron para hacer bardo. Te protegieron durante años", escribió el Jefe Comunal y adjuntó las imágenes.

"Intentaron normalizar que esto está bien. Y no, está mal. En Mar del Plata no se puede. Está prohibido", profundizó Guillermo Montenegro. En el video se destaca un diálogo entre el trabajador de la Patrulla Municipal y el trapito. "¿Cuál es Rawson?", le pregunta. Y el cuidacoches le responde: "Creo que son tres cuadras (señalando hacia donde estaría la calle)".

Con ese diálogo, el agente trató de exponer el desconocimiento de las calles de quienes estaban cuidando los autos, ya que los dos trapitos no saben decir a qué distancia están de Rawson, pese a que a pocos metros se ubica el cartel que la identifica. "Esa actividad no se puede. Si yo estaciono y me venís y me pedís guita (sic), me estás apretando", continuó el empleado de la Patrulla Municipal.

En las imágenes compartidas en X e Instagram, el efectivo termina el video diciéndole "¿me entendiste?" a uno de los trapitos que fue interceptado en la zona de la Vieja Terminal.