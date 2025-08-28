Un peligro: así era la visibilidad por la niebla esta mañana en la Ruta 2

En los días previos a Santa Rosa, este jueves el cielo marplatense estaba cubierto de una densa niebla, que se notaba principalmente en los barrios periurbanos de la ciudad, el sector costero y en los accesos a "La Feliz".

A las 8 de la mañana, un lector de 0223 filmó desde un auto, cómo era la escasa visibilidad que presentaba la Autovía 2, cerca del kilómetro 390. En el video apenas se ven las señales de tránsito. “No se vé nada, un peligro”, relató a este medio.

Tal como estaba pronosticado, poco más de una hora después el viento despejó las nubes bajas y dejó un cielo celeste que promete una hermosa tarde.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la máxima trepará a los 18, que a la noche llegará a los 13. Los vientos serán moderados del sector norte, aunque por la tarde se esperan fuertes ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.