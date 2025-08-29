Soberanía Universitaria presentó su fórmula para el Rectorado de la UNMdP

La agrupación Soberanía Universitaria presentó, este viernes a las 14 en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario General Manuel Belgrano, la fórmula que encabezará de cara a las próximas elecciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata: el Dr. Enrique Salvador Andriotti Romanin como candidato a Rector y la Dra. Vera Alejandra Álvarez como candidata a Vicerrectora.

Durante el encuentro, en el que participaron docentes, estudiantes y graduados de la Unmdp, Andriotti Romanin reafirmó su compromiso en la defensa de la Universidad Pública y el sistema científico nacional y señaló que “nuestra universidad merece estar mejor. Puede estar mejor y lo tenemos que construir. Quienes se sumen saben que se están involucrando en un proyecto que tiene historia, que crece y que va a trascender la coyuntura electoral”.

Por su parte, Álvarez subrayó: “Somos una fórmula que expresa una construcción colectiva, de todos los cuerpos, generada desde dentro de la Universidad. Queremos trabajar con todas las unidades académicas. Queremos poder defender, apoyar y desarrollar al sistema científico y tecnológico nacional”.

Ambos remarcaron la importancia de construir una universidad pública con más democracia, inclusión y compromiso con la sociedad, defendiendo el rol de la Unmdp como motor del desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la región.

El lanzamiento de la fórmula tuvo lugar en la Plaza de la Memoria del Complejo, un espacio cargado de simbolismo para la comunidad universitaria, y que reafirma el compromiso de la agrupación con la defensa de los derechos humanos, la educación pública y la soberanía nacional.

El Dr. Enrique Salvador Andriotti Romanin (Mar del Plata, 1976) es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales (UNGS/IDES). Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Humanidades (UNMdP) e Investigador Independiente del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS). Es Profesor en la carrera de Sociología y director del Grupo de Investigación en Violencia, Justicia y Derechos Humanos, ha impulsado numerosos proyectos nacionales e internacionales y ha publicado libros y artículos sobre sociología política, memoria y justicia en la Argentina contemporánea. Fue además Secretario General y Adjunto de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). En el año 2017 también compitió como candidato a Rector de la UNMdP.

La Dra. Vera Alejandra Álvarez (1976) es Ingeniera en Materiales y Doctora en Ciencia de Materiales por la UNMdP. Premio Konex de Platino 2023, es Investigadora Superior de CONICET y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) y la delegación local del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Referente en el campo de los materiales biodegradables y la nanotecnología, cuenta con más de 210 publicaciones internacionales, 7 patentes y una extensa trayectoria en vinculación tecnológica. Fue secretaria de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la UNMdP y presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología, además de recibir numerosos premios nacionales e internacionales por su labor científica y de innovación.

Con esta presentación, Soberanía Universitaria se posiciona en la disputa por el gobierno universitario con un proyecto que busca fortalecer la gestión académica, la investigación, la extensión y el vínculo con la comunidad.