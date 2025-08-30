Le quiso robar el arma reglamentaria pero el Policía fue más rápido: lo mató de un tiro

El barrio de La Boca amaneció convulsionado este sábado por un hecho de violencia. Un hombre habría intentado robarle el arma reglamentaria a un policía que estaba de consigna y el oficial lo mató.

El hecho ocurrió a las 6.37 de la mañana de este sábado en las inmediaciones de la esquina de las calles Necochea y Olavarría, cuando el oficial -que se desempeña en la Comisaría Vecina 4D y estaba de consigna en un domicilio- fue increpado por un hombre armado.

El agresor abordó al efectivo mientras estaba parado, le apuntó con el arma para que el agente le entregara su armamento. Según reportó el portal Infobae, después de un forcejeo, el oficial efectuó varios disparos que impactaron en el agresor.

Pese a la pronta llegada del SAME, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su muerte en el lugar.