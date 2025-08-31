A "Dibu" Martínez lo bajaron del partido de Aston Villa y se acerca a un gigante de Europa
El arquero marplatense no estará ni en el arco ni en el banco ante Crystal Palace y su futuro parece estar en un equipo que lo buscó en el mercado de pases pero no habían arreglado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Ahora sí, parece que el camino de Emiliano Martínez y el Manchester United se va a terminar juntando. El gigante europeo puso los ojos en el arquero marplatense hace dos temporadas, eligió a Onana sin resultados y cuando parecía que las negociaciones se habían terminado nuevamente, los "Diablos Rojos" aceleraron a fondo y se van a quedar con el "Dibu", que fue sacado de la lista de Aston Villa que esta tarde enfrentará a Crystal Palace por la Premier League.
Los rumores se comenzaron a hacer más fuertes este domingo y tomaron fuerza con la noticia de que el arquero no estará en el encuentro para el que se lo había anunciado como titular. Cuando parecía que el pase estaba caído y que Martínez se iba a quedar en Aston Villa, tras la eliminación de Manchester United en la FA Cup ante un equipo de cuarta división, decidieron hacer una inversión grande y quedarse con uno de los mejores del mundo.
