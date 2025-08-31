A "Dibu" Martínez lo bajaron del partido de Aston Villa y se acerca a un gigante de Europa

Ahora sí, parece que el camino de Emiliano Martínez y el Manchester United se va a terminar juntando. El gigante europeo puso los ojos en el arquero marplatense hace dos temporadas, eligió a Onana sin resultados y cuando parecía que las negociaciones se habían terminado nuevamente, los "Diablos Rojos" aceleraron a fondo y se van a quedar con el "Dibu", que fue sacado de la lista de Aston Villa que esta tarde enfrentará a Crystal Palace por la Premier League.

Los rumores se comenzaron a hacer más fuertes este domingo y tomaron fuerza con la noticia de que el arquero no estará en el encuentro para el que se lo había anunciado como titular. Cuando parecía que el pase estaba caído y que Martínez se iba a quedar en Aston Villa, tras la eliminación de Manchester United en la FA Cup ante un equipo de cuarta división, decidieron hacer una inversión grande y quedarse con uno de los mejores del mundo.