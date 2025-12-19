Cortó las cuatro ruedas del auto de la nueva pareja de la ex y golpeó a los policías

Un hombre de 42 años que el viernes a la madrugada fue a la casa de la ex en el barrio Punta Mogotes, intentó agredir a la nueva pareja y le cortó las cuatro ruedas del auto fue aprehendido por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911. Antes de ser reducido atacó a golpes al personal de la comisaría quinta que llegó al lugar.

Fue un llamado al 911, minutos antes de las cinco de la madrugada, el que permitió descubrir que el agresor se metió en la casa de la ex tras romper el portón del garaje. “Se metió en la cocina, tomó una cuchilla y quiso ingresar al dormitorio, pero la mujer y su hija lograron impedirlo”, señalaron las fuentes consultadas.

Si bien la mujer sufrió un pequeño corte en su mano izquierda logró sacarlo de la propiedad y allí el sujeto cortó las cuatros ruedas del auto de la nueva pareja de su ex. Al llegar los oficiales confrontó a golpes con ellos, lastimó a uno en el rostro y fue finalmente reducido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por lesiones, daño y resistencia a la autoridad. El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.