Una pregunta sobre música y un ataque irrazonable: hipótesis en torno al crimen de Milagros en Tandil

La muerte inesperada de Milagros Quenaipe este domingo en Tandil no solo dejó destruida a su familia, sus amigos y allegados de la joven, también genera mucha incomprensión ya que no hay explicación certera para entender el móvil del ataque que le quitó la vida. Por el hecho está detenido un hombre de 23 años, quien además de perpetrar el asesinato también atacó a otro joven.

El trágico y triste desenlace tuvo lugar en horas del amanecer de este 31 de agosto, sobre las 6:30, cuando Milagros se hallaba circunstancialmente junto a un grupo de personas en una de las esquinas tandilense de calles Rodríguez y Uriburu tras salir de un boliche.

La secuencia del femicidio

Según la investigación, a cargo de la UFI N° 12 descentralizada del departamento judicial de Azul, encabezada por el fiscal Damián Borean, en las imágenes de diversas cámaras de monitoreo se divisa inicialmente al agresor caminando por la vereda de una plaza hasta que decide cruzar la calle y dirigirse hacia el sitio en donde se hallaba Milagros.

En primer lugar el detenido atacó por la espalda a un joven, que sufrió una lesión cortante cerca de la columna, debajo el omóplato izquierdo. De acuerdo a los testimonios de los presentes y a la continuidad de las grabaciones, instantes después el asesino le asestó el puntazo mortal a Milagros luego de tener un breve diálogo sobre una cantante.

Por la situación tomaron intervención efectivos de la comisaría 2 de Tandil que al arribar al lugar corroboraron la desesperante situación en torno a Milagros. Sin respuestas de la joven, se solicitó la presencia de personal médico que constató su deceso.

El hallazgo del arma homicida y la detención del agresor

El cuchillo utilizado por el asesino, identificado como Wilson Sánchez, tenía la punta limada y fue recuperado tras un extenso rastrillaje en las inmediaciones del lugar del suceso.

Sánchez quedó detenido horas después del hecho en su domicilio, situado en cercanías de donde propinó el ataque, y quedó imputado por homicidio.

Wilson Sánchez, oriundo de Misiones, tras quedar detenido en Tandil.

La autopsia sobre el cuerpo de Milagros

Por su parte, el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Milagros en la morgue judicial de Azul concluyó que la mujer murió por una puñalada dirigida al cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

En consecuencia se le produjo una hemorragia masiva aguda (shock hipovolémico agudo) que causó su muerte.

Conmoción y dolor en Tandil por la muerte de Milagros Quenaipe.

La hipótesis principal

Como los testigos afirmaron que no existía relación entre la víctima y el responsable del crimen, el móvil del ataque es, por el momento, un misterio.

Al considerar la violenta conducta de Sánchez y la falta de motivo para atacar a Milagros, una de las principales hipótesis que manejan el fiscal Borean y el juez José Alberto Moragas, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, es que el homicida habría actuado bajo el efecto de estupefacientes.