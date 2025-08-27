Persiguió a un agente de tránsito, lo emboscó junto a otras dos personas y entre todos le dieron una brutal golpiza

Violento episodio en las calles de Tandil del que resultó víctima un agente de tránsito.

Un violento episodio tuvo lugar en la ciudad de Tandil en el cual un inspector de tránsito municipal sufrió un brutal ataque organizado por tres sujetos que le dieron una golpiza y le ocasionaron graves heridas. Según detallaron desde la comuna serrana, la justicia investiga una posible represalia contra el agente motivada por un operativo vehicular anterior.

Desde el gobierno del intendente Miguel Ángel Lunghi manifestaron rápidamente su enérgico repudio a la agresión acontecida en el inicio de esta semana e impulsan la causa para dar con los agresores, uno de ellos parcialmente identificado.

Así fue la brutal golpiza al agente de tránsito de Tandil

Según la denuncia del propio agente municipal, un individuo lo sorprendió a la altura de calle Machado al 200 cuando se encontraba fuera de su horario laboral. Luego de que el sujeto lo agrediera físicamente, intentó defenderse y escapó hasta quedar interceptado en un pasaje llamado Balcarce donde otras dos personas, junto con el primer agresor, lo atacaron provocándole lesiones de consideración.

De acuerdo a lo declarado por el inspector ante la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicios N° 12 Descentralizada de Tandil del departamento judicial de Azul, surge que al menos uno de los atacantes, identificado por la víctima, lo habría reconocido como agente de control urbano vehicular municipal.

El inspector estaba de civil

Si bien el inspector no se encontraba en ejercicio de sus funciones por encontrarse en su día de franco, de esa primera declaración y por otros elementos que se han podido recabar hasta el momento, es posible concluir que la golpiza podría tratarse de una represalia motivada por un operativo vehicular en el que el agente municipal habría participado en cumplimiento de sus labores.

En consecuencia del hecho, la directora de Asuntos Legales de la comuna, María Emilia Diaz Esteve, se presentó ante el fiscal Damián Borean, donde fue informada que la causa N°4015-25 se encuentra en etapa de sumario. Sin perjuicio de ello, los funcionarios municipales del área anunciaron que harán una presentación formal en el marco de dichas actuaciones judiciales a los fines de tomar vista y realizar las solicitudes y/o peticiones que correspondan.