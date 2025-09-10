Entregó el arma la alumna de 14 años atrincherada en una escuela de Mendoza: la situación está controlada

Después de alrededor de cinco horas de negociación y la angustia total de un episodio inesperado, la Policía logró controlar la situación ocurrida en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, donde una alumna ingresó este miércoles con un arma.

La menor entregó su arma y ya se encuentra a disposición de las autoridades, tras el pánico generado por el tenso momento, tanto para sus compañeros, maestros, así como también para la misma nena.

La alumna había ingresado a la institución educativa, donde apuntó directamente contra algunos de sus compañeros para luego efectuar al menos dos disparos al aire y pedir por su profesora de matemática, quien la había desaprobado en esa materia.

Además, testigos del hecho habían indicado que la alumna sacó el arma de entre sus pertenencias luego de un comentario ofensivo de uno de sus compañeros. Acto seguido, apuntó contra el menor y le gritó: “A vos te voy matar”.