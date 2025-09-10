Por cuarto mes consecutivo, la inflación se ubicó por debajo del 2%: cuánto dio en agosto según Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este miércoles por la tarde que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto fue del 1,9% y por cuarto mes consecutivo se ubicó debajo de los dos puntos.

De esta manera, en la comparación interanual, los precios subieron un 33,6% y en los primeros ocho meses del año acumula un alza del 19,5%.

El número coincide con el 1,9% que se había registrado en julio y da cuenta de una contención de la escalada de precios después de la suba del 14% que registró el dólar el mes pasado.

La inflación de agosto

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron una leve desaceleración que la media nacional y subieron un 1,8%.