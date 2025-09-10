Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del miércoles 10 de septiembre

En el sorteo del Quini 6 de este dmiércoles 10 de septiembre hay en juego un pozo de más de 5.000 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3303 del Quini 6 de este miércoles 10 de septiembre pone en juego un pozo estimado de más de 5.000 millones de pesos, con más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar hace 10 días un premio de 1.732 millones de pesos a un afortunado de la ciudad de Neuquén en la modalidad Revancha.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio estimado de más de 850 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el domingo pasado y el pozo seguirá creciendo para el sorteo de este miércoles.

Sorteo del Quini 6: resultados del miércoles 10 de septiembre

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 habrá en juego un pozo estimado de más de 3.000 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pone en juego esta noche un pozo estimado de más de 900 millones de pesos en premios, ya que luego de quedar vacante el domingo pasado, el monto en juego seguirá creciendo para el de esta noche.

Además se realizará el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, que el domingo pasado puso en juego un pozo de más de 329 millones de pesos (con cinco aciertos hubo 24 ganadores y se llevó un premio de 13.709.055 pesos cada uno), y se entregarán los 130 millones del Pozo Extra.