Fue a trabajar y cuando volvió le habían usurpado la casa: "No me quedó más que el pantalón que tenía puesto"

Una joven denunció que se fue a trabajar y cuando volvió le habían usurpado la casa. El hecho ocurrió en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en Rivero y Rouillón. Los invasores, que están junto a niños, permanecen en el domicilio y la víctima debió trasladarse a la casa de una amiga. “Perdí todo, no me quedó nada más que el pantalón que tenía puesto”, dijo.

En conversación con medios de comunicación locales, Sol, la damnificada, que dada las circunstancias está desesperada, relató cómo fue la sucesión de los hechos: esa casa era de su abuela, la heredó su madre y la joven se había mudado a ese lugar una semana antes de la usurpación.

“Cuando estaba por salir del trabajo me llamó mi mamá y me preguntó si yo estaba sacando cosas y qué estaba haciendo. Los vecinos le estaban preguntando si yo me estaba mudando. En ese momento me dijo: 'Se metió gente'”, explicó.

Luego, contó que cuando llegó de trabajar “todas mis cosas estaban en el volquete” y agregó: “Esas personas tenían un boleto de compraventa y me decían que la habían comprado”.

“Como estaban con menores no los pudieron sacar. Yo perdí todo, no me quedó nada más que el pantalón que tenía. Dos de las mascotas las recuperaron los vecinos y el otro se fue”, mencionó.

Desde el MPA, Sol señaló que ya hizo la denuncia en la Justicia. No obstante, no pudo volver a su casa. “Ahora estoy parando en la casa de una amiga. Los vecinos me dijeron que no es la primera vez que esas personas lo hacen. Se dedican a usurpar casas y venderlas. Tengo miedo”, concluyó, consternada.