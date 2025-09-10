Una escopeta, documentos y celulares secuestrados: así terminaron los allanamientos por trata

Casi diez horas duraron los cuatro allanamientos que en el marco de una causa por trata con fines de explotación laboral llevó adelante personal de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Miramar: si bien no se registraron detenciones, los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa.

Al cierre de las tareas que llevó adelante personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) se secuestró una escopeta con municiones que no tenía documentación alguna, documentación, una notebook y varios celulares que serán peritados los próximos días.

Junto al personal de la Policía Federal participaron integrantes de la Dirección de Asistencia a la Víctima y de Migraciones. “Se entrevistaron varias personas, especialmente en la sede del templo Escuderos de Cristo”, dijeron las fuentes consultadas.

Tal como adelantó 0223, los allanamientos se efectuaron en la iglesia evangélica en la avenida 9 y calle 72, en un local de compraventa en avenida 23 y 38, en un domicilio en 52 bis casi 3 y en una vivienda cuya dirección no fue especificada.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, que está a cargo, con la implementación del sistema acusatorio, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.