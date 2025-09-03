Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del miércoles 3 de septiembre

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 3 de septiembre hubo en juego un pozo de más de 4.100 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3301 del Quini 6 de este miércoles 3 de septiembre puso en juego más de 4.180 millones de pesos, con más de un millón doscientas mil apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el domingo pasado un premio de 1.732 millones de pesos a un afortunado de la ciudad de Neuquén en la modalidad Revancha.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio de más de 693 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos el domingo pasado y el pozo empezará a crecer. Los números que salieron fueron el 20, el 43, el 33, el 29, el 24 y el 39. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hay en juego un pozo de más de 2.594 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 44, el 25, el 6, el 16, el 39 y el 42. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo fin de semana.

Sorteo del Quini 6: resultados del miércoles 3 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pone en juego esta noche un pozo de 500 millones de pesos en premios, ya que el fin de semana hubo un ganador con los seis aciertos que se llevó 1.732.334.688 pesos para la provincia de Neuquén, por lo que el pozo vuelve a su monto inicial para el sorteo de hoy. Los números que salieron fueron el 0, el 42, el 1, el 39, el 30 y el 35. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos, por lo que el pozo empezará a crecer para el sorteo que viene.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 254 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 37, el 43, el 29, el 13, el 35 y el 36. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 6 ganadores y se lleva 42.419.126 pesos cada uno.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.500 millones de pesos.