Las ventas en los comercios bajaron casi un 10% en agosto: los motivos

Proceso electoral y plataformas comerciales extranjeras, nuevas causas para una caída de ventas del 9,6 % agosto. Foto ilustrativa.

Un informe realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip) reveló que las ventas en los comercios de la ciudad durante el mes de agosto, bajaron un 9,6% en unidades físicas.

El relevamiento que mide el comportamiento de las ventas fue elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), que además describió la percepción de los comerciantes durante el último mes.

“Si bien era totalmente esperable una caída de ventas interanual en este mes de agosto, siguiendo la tendencia, debido a causas como la caída de los salarios reales, por paritarias no llegan a recuperar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, este mes se sumaron otras causas como el proceso electoral, la incertidumbre de la economía, o el ingreso de ventas de plataformas del exterior”, sostuvo el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

Para el empresario lo más preocupante es que son muy bajas las expectativas de que las ventas aumenten en los próximos meses y genera que estén “muy reticentes a hacer nuevas inversiones”.

La percepción de los comerciantes

El informe sugiere que comparando con un año atrás, el 60,3 % considera que su situación empeoró, el 38,1 % cree que se mantuvo y solo el 1,6 % ve una mejora.

Así el 49,2 % cree que dentro de un año estará igual, el 27 % es optimista en cuanto a una mejora y el 23,8 % dijo que va a empeorar.

La mayoría de los consultados (un 77,8 %), consideró que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento, el 17,4 % consideró que es un tiempo favorable para invertir y el restante 4,8 % aún no lo sabe.

En cuanto a las utilidades fueron regulares para los 39,7 %, malas para el 33,3 %, pésimas para el 12,7 % y buenas para el 14,3 %.

Para la segunda mitad del año, el 64,3 % de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin variaciones. El 34,1 % cree que aumentarán y el 1,6 % es pesimista sobre este punto, asegurando que sus operaciones disminuirán.

En cuanto a la plantilla de personal, el 98,4 % no piensa en hacer cambios durante lo que resta de 2025. El 1,6 % piensa en recortes.

Entre los encuestados de los diferentes Centros Comerciales a Cielo Abierto de Mar del Plata el 77,8 % afirmó que no realiza ventas por los canales digitales mientras que el 22,2 % restante reconoció utilizar herramientas como página web, marketplaces, redes sociales etc.

El estudio se realizó en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata en los rubros: Indumentaria Femenina, bazar, ferretería, calzado y marroquinería, lencería, Alimentos y bebidas, cerrajería, materiales para la construcción, colchones, artículos de plomería, blanquería, regalería, farmacia, entre otros.