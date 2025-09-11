La atropelló, le pidió que se levante y no tenía los papeles en regla: una joven busca al chico que la asistió en un accidente

Una joven de 26 años que que el miércoles a la noche fue atropellada por un automovilista cuando cruzaba la avenida Jacinto Peralta Ramos en el sur de Mar del Plata busca testigos del accidente. La víctima sufrió lesiones leves en la cadera producto del golpe.

Luz le contó a 0223 que minutos después de las 21 del miércoles, después de salir de trabajar como cajera, cuando cruzaba la calle a la altura de Jacinto Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier fue atropellada por un automovilista. "Yo estaba cruzando la avenida caminando y el hombre dobló y me chocó", contó sobre el hecho sucedido en el límite de los barrios Fortunato de la Plaza y El Progreso.

El vehículo la impactó a la altura de la cadera y la joven de 26 años quedó tendida en el asfalto. Rápidamente recibió ayuda de un chico que estaba frenando esperando el cambio de luz en el semáforo. "Estoy tratando de encontrarlo porque él vio todo. Lo estoy buscando para agradecerle y para tenerlo de testigo en la causa", confió.

El accidente sucedió en Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier.

Como consecuencia del golpe, Luz sufrió politraumatismos y fue trasladada en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Por estas horas, tras recibir el alta, se encuentra dolorida en su casa mientras espera someterse a una serie de estudios médicos.

"Vino la Policía y le tomó los datos al hombre que me atropelló. El hombre no tenía los papeles en regla ni la verificación técnica vehicular (VTV) y no era el dueño del auto", aseguró.

"Este hombre que me chocó quería que me levantara y el chico que estoy buscando me dijo que me quedara acostada en el piso y me ayudó. Después vino otro súper amable, me prestó su chaleco porque temblaba del frío y cortó parte del tránsito", cerró su relato.