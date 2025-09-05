"Hace tres meses no cobramos y el dueño desapareció": trabajadores de un reconocido taller quedaron a la deriva

Trabajadores de un reconocido taller atraviesan una crítica situación tras meses sin cobrar salarios ni aportes, mientras la empresa quedó prácticamente a la deriva. Los empleados de la empresa Durán S.A. aseguran que su empleador "desapareció" el lunes y no saben nada de él.

Uno de los empleados relató que llevan tres meses sin percibir haberes y desde hace un año no se les realizan los aportes correspondientes. "El primer mes arrancamos sin cobrar, nos pidió que le diéramos un poco de tiempo porque había dificultades. Nosotros accedimos a esperarlo con la promesa de que nos iba a pagar la plata adeudada y le seguimos trabajando. Pero volvió a darnos la misma excusa", explicó.

La falta de respuestas derivó en que varios compañeros debieran renunciar. "Claramente trabajamos para poder vivir y de los que éramos nos fuimos reduciendo. Actualmente en el taller quedamos 12 personas, de parte taller, y cinco de la parte administrativa que están bajo otra firma del mismo dueño", añadió el trabajador.

Según señalaron, la situación se agravó en septiembre cuando el propietario anunció que cerraría el taller. "Nos dijo que si le podíamos dar una mano a sacar los autos que quedaban, nos lo iba a agradecer, y que con la plata que entrara en esos días iba a destinar todo a nuestros sueldos", recordó.

Sin embargo, denunciaron que "desde el lunes desapareció, no responde, dejó una deuda millonaria y tenemos entendido que pidió plata a un montón de gente y a nadie la pagó".

"El problema es que la empresa está a la deriva, no hay quien nos pueda dar una solución con el tema de los sueldos. Hay familias que dependían de este trabajo", lamentaron los empleados que viven una situación de incertidumbre total.

Si bien el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino y abrió una instancia de negociación, hasta el momento no hubo una propuesta concreta de la empresa para saldar la deuda. Una nueva audiencia quedó fijada para el próximo miércoles, aunque los trabajadores aseguraron que "no hay una respuesta clara por el momento".