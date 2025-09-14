El pueblito con estilo italiano que tendrá residencias y un hotel de lujo, bares y comercios a metros de la Cordillera

Un impresionante desarrollo inmobiliario creará una “micrópolis” en el medio de los cerros, con la Cordillera de los Andes de fondo en la provincia de Mendoza. Se llama “El Borgo” y estará ubicado a 10 kilómetros de la capital provincial en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, sobre la ruta panamericana, que conecta con las localidades de la alta montaña con Chile.

Con una inversión de 30 millones de dólares, este pueblo andino se destacará por construcciones con estilo italiano, que priorizará el cuidado del medio ambiente y permitirá disfrutar a sus moradores y visitantes de residencias premium, centro de convenciones, un hotel exclusivo -el primero en la Argentina de la marca Autograph Collection de la cadena internacional Marriott- además de bares, comercios, gimnasios y centros de salud.

Según destacan desde Armentano Desarrollos Inmobiliarios, el lugar será “una micropolis única donde la arquitectura y la naturaleza se fusionan en perfecta armonía” y que tendrá 4 hectáreas pero con 200 hectáreas de masterplan.

Diseñado por la arquitecta Eliana Bórmida, la idea proyectual tiene como referente a los antiguos Borgos, burgos, pueblos pequeños o caseríos, que se formaban de manera orgánica en sus enclaves naturales. Con calles sinuosas, estaban bordeadas por edificación con fachadas bastante continuas, de dos a cuatro pisos, donde se abrían balcones, ventanas y puertas de comercios.

El mega desarrollo promete cambiar para siempre la forma de disfrutar de una pequeña ciudad en medio de los cerros mendocinos.