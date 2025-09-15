Bomba: cierra una de las marcas de ropa más famosas del mundo y buscan evitar su desaparición

La empresa Liberated Brands, que aglomeraba a marcas como Quiksilver, Billabong, Roxy y Volcom, se declaró en quiebra en febrero de 2025. Por este motivo, más de 100 tiendas bajarán sus persianas en los Estados Unidos en las próximas semanas. La compañía líder en el rubro de la indumentaria de deportiva confirmó el cierre definitivo de 124 locales a raíz de la crisis financiera que atraviesa.

En este contexto, se prevé el despido de al menos 1400 trabajadores. En su declaración de insolvencia, el director ejecutivo Todd Hymel detalló que "los problemas macroeconómicos, incluido un aumento rápido y dramático de los tipos de interés, la inflación persistente, los retrasos en la cadena de suministro, una disminución en la demanda de los clientes muy por debajo de la tendencia histórica, los cambios en las preferencias de los consumidores y unos costes fijos sustanciales ejercieron una presión sobre los ingresos".

Por lo pronto, la compañía debe 83 millones de dólares en deuda garantizada y 143 millones de dólares más en deuda no garantizada, según la declaración de la autoridad. "Liberated Brands ha trabajado sin descanso durante el último año para impulsar estas marcas icónicas, pero una economía global volátil, los cambios en el gasto de los consumidores en medio de un aumento del costo de la vida y las presiones inflacionarias han pasado factura", remarcaron en el comunicado oficial.

Tanto en las tiendas de Billabong como de Quiksilver y Volcom en el país norteamericano se les informó a los clientes que desde del 16 de febrero no se aceptarían más tarjetas de regalo como forma de pago en línea o en las tiendas físicas. Sin embargo, es posible que las siete marcas operadas por Liberated no desaparezcan para siempre, ya que la empresa anunció que está "transfiriendo sus licencias de marca a nuevos licenciatarios en el marco de una transición administrativa".