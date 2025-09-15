Crimen en Las Dalias: condenaron a un hombre y su hijastro a 15 y 12 años de prisión

EL Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a un hombre a 15 años y su hijastro a 12 años de prisión como coautores del homicidio de Juan David Anchoverry en marzo de 2023 en el barrio Las Dalias y ambos seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas hallaron a Juan José De la Canal (44) y Hernán Mateo Rothen (21) como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante el debat el fiscal Alejandro Pelegrinelli había pedido al Tribunal que condene a ambos a 18 años de prisión. Por su parte la abogada Luz Alonso Proto, como representante del particular damnificado había solicitado 20 años de prisión.

En cuanto a los planteos defensistas, el abogado Cristian Moix dijo que ambos debían ser absueltos porque fue un caso de legítima defensa y que, en todo caso, se condenara a Roten por exceso en la legítima defensa. Si así no lo consideraban, pidió que se le imponga el mínimo de la pena de 10 años y 8 meses.

A su turno los abogados Agustín Robbio y Martin Bernat pidieron la absolución de Juan José De la Canal y, de manera subsidiaria, el minino de la pena si lo consideran coautor.

Aunque en un primer momento las testimoniales coincidieron en hablar de cuatro disparos efectuados esa madrugada en Anchorena al 6300, la autopsia confirmó que solamente dos disparos dieron en la víctima. Uno en el rostro con orificio de entrada en el pómulo derecho y orificio de salida en el arco superciliar del ojo izquierdo y el restante con ingreso en el hueco supraclavicular del lado derecho y salida por hemitórax izquierdo línea axilar media correspondiente al noveno espacio intercostal.

Rothen, en su declaración, reconoció haberle disparado tres veces a Anchoverri, dijo que fue como respuesta a un ataque a tiros y contó que el revólver calibre .22 empleado lo había comprado el día anterior para defenderse. En esa testimonial dijo que De la Canal no llevaba armas de fuego y que cuando llegó al lugar, su padrastro y la víctima estaban discutiendo.

Una de las primeras hipótesis planteó que la pelea fue por una cuestión de dominio territorial para la ventea de drogas, aunque familiares de la víctima declararon que la discusión “siempre era porque David no quería que vendan drogas en el barrio y adiestren pibes del barrio para trabajar con ellos como soldaditos, David consumía drogas, pero no les compraba a ellos, motivo por el cual la discusión entre ellos no puede haber venido de ese lado, es decir por las drogas”.

Al momento de pedir la preventiva, por la que ambos imputados llegan detenidos al debate, el fiscal Pellegrinelli tuvo en cuenta la actitud de ambos cuando ya existía una orden de detención: mientras que Rothen cambió sus prendas de vestir y huyó a San Antonio de Areco donde fue detenido, De la Canal se presentó recién tras la declaración de su hijastro.