El desconsuelo de una mamá tras conocer la sentencia contra los asesinos de su hijo: "¿Por qué me lo mató?"

Tras conocerse la lectura de la sentencia contra los asesinos de su hijo, Delia Perico expresó su dolor a la salida de Tribunales al recordar a su hijo Juan David Anchoverry, asesinado en marzo de 2023 en el barrio Las Dalias de Mar del Plata.

Tal como se informó, el Tribunal Oral en los Criminal N°1, integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas, condenó a 15 años de prisión a Juan José De la Canal, de 44 años, y a 12 años de prisión a su hijastro de 21, Hernán Mateo Rothen, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Al tomar contacto con la prensa, la mamá de la víctima quebró en llanto y transmitió su dolor. "Son sentimientos encontrados. Estoy conforme, pero por más que les dieran 50 años de prisión, a mi hijo no me lo van a devolver", aseguró.

La mujer confió que el crimen de Juan David Anchoverry, a quien lo ejecutaron de dos balazos en el tórax y la cabeza en inmediaciones de las calles Anchorena y Los Duraznos, marcó un antes y un después en su familia. "Se acabaron las reuniones familiares, las fiestas. Él era un chico muy alegre. Animaba todo", aseguró.

Juan José de la Canal y Hernán Mateo Rothen fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente.

"Yo quería el juicio oral, como mamá y de curiosa, para saber qué pasó. Por qué me lo mató. Era mi hijo más chico. Yo tengo dos varones nada más. Me dicen que no tengo que ir al cementerio, pero yo voy igual y hablo con él", agregó.

"La pérdida de un hijo no tiene nombre. No sé ni quién soy. Soy solo una máquina que camina. Ando porque tengo que criar a mis nietos. No tengo palabras para definir el dolor. Le pregunto a De la Canale: ¿por qué me lo mató? Es una respuesta que busqué siempre", concluyó.

Por su parte, la abogada Luz Alonso Proto, quien había solicitado 20 años de prisión para los dos acusados como representante del particular damnificado, destacó la labor de los jueces por encontrar a De la Canal y a Rothen como coautores. "Estamos un poco disconformes con el monto de la pena. Vamos a esperar los fundamentos, analizar los pasos a seguir, probablemente vamos a interponer un recurso de casación, pero contentos a la vez por una condena para ambos", remarcó.