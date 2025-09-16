“Una iniciativa sin novedades”: las Universidades advierten que el anuncio de aumento de Milei no modifica la situación

Luego que el presidente Javier Milei presentara el Presupuesto 2026 distinguiendo que se prevé un aumento relevante para el sistema universitario, las propias Universidades Nacionales refutaron lo planteado y aseguraron que el monto previsto “consolida el ajuste”.

“El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”, planteó a través de un comunicado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que nuclea a los rectores de las 70 universidades del país.

Durante su mensaje por cadena nacional, Milei anunció un presupuesto 4,8 billones para las universidades para el próximo año, monto que el CIN sostuvo será similar al que el sistema tendrá en el año en curso. “Implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, remarcaron.

“Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”, añadió el CIN.

Finalmente, el organismo remarcó que “la expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”.

En línea con lo manifestado por el CIN, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, manifestó que “el proyecto de presupuesto 2026 no prevé ningún aumento para las Universidades Nacionales. 4.8 billones son sólo la anualización de lo que estamos recibiendo. Necesitamos 7.3 billones para el 2026”. Por último, convocó a la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles.