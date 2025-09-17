Sigue internado el nene herido tras el choque entre un auto y una moto en el barrio Libertad

El nene de cuatro años que resultó herido el lunes por la tarde luego de que la moto en la que viajaba con sus padres chocara a un auto en el barrio Libertad evoluciona favorablemente de las heridas sufridas y permanece internada con buen pronóstico en una sala común del Hospital Materno Infantil.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el menor que fue trasladado en una ambulancia del Same desde la intersección de Brasil y 11 de Septiembre al hospital no ha registrado complicaciones y estuvo en todo momento internado en un área común.

Está en un área común y tiene buena evolución.

Tal como informó este medio, aún no están claras las circunstancias por las que chocaron un auto Peugeot que manejaba un joven de 19 años y una moto Honda XR 150 que manejaba un hombre de 29 años que estaba acompañado por una mujer y el niño de cuatro años.

Tras el siniestro y antes del arribo de la ambulancia del SAME que trasladó al menor, el motociclista amenazó de muerte y golpeó al automovilista por lo que fue aprehendido. El personal de la comisaría sexta labró actuaciones por los delitos de lesiones culposas, lesiones leves, amenazas y daño que remitió a las fiscalías de Delitos Culposos y de Flagrancia.

El padre del menor agredió al otro conductor y fue aprehendido.

La causa quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia que dispuso la aprehensión del motociclista –que no tenía documentación alguna del rodado- y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El martes fue trasladado a Tribunales y, acompañado por miembros de la defensa oficial, no quiso dar su versión de los hechos. La Justicia de Garantías, en sintonía con el pedido del fiscal Vera Tapia, convirtió la aprehensión del imputado en detención.