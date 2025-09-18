Tenía prohibido acercarse a su ex, pero fueron juntos a la cancha y lo detuvieron

Un insólito episodio se registró el último domingo en Puerto Madryn, durante el partido que disputaron Deportivo Madryn y Alvarado de Mar del Plata. Allí fue detenido Walter Jaramillo, de 22 años, por violar una prohibición de acercamiento que lo obligaba a mantenerse alejado de su expareja. El joven, de hecho, asistió al estadio acompañado justamente por la mujer a la que debía evitar, lo que activó la intervención de las autoridades.

La medida había sido dictada en julio como parte de un procedimiento de protección a la víctima e incluía el uso de una tobillera dual, un dispositivo que alerta cuando la persona protegida es cercada por quien tiene la restricción. Pese a este mecanismo de control, el sujeto insistió en el acercamiento prohibido al concurrir al recinto del equipo que está líder en la Zona A de la Primera Nacional, lo que motivó su detención inmediata en pleno encuentro.

El martes siguiente, se realizó la audiencia de control de detención, donde las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero presentaron la acusación en un procedimiento abreviado. El imputado reconoció haber incumplido la orden judicial, lo que le permitió a la magistrada María Alejandra Hernández homologar la condena sin necesidad de un juicio prolongado. La pena fijada fue de seis meses de prisión efectiva.

Sin embargo, su situación judicial es más grave debido a los antecedentes que ya acumulaba: ocurre que el individuo contaba con una condena previa de dos años y seis meses de prisión en suspenso, por lo que, al unificarse las penas, deberá cumplir tres años de prisión efectiva. Además, enfrenta otra investigación por violencia de género y amenazas reiteradas contra la misma mujer, causas que siguen en trámite en otra sede judicial.