Dos violentos choques con tres horas de diferencia: "Pudo haber ocurrido una tragedia"

Un nuevo siniestro vial se registró este martes en la intersección de Alvarado y Malvinas, donde chocaron dos camionetas, una de ellas perteneciente a la Inspectoría de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon. Tras el impacto, el vehículo oficial terminó sobre la vereda.

De acuerdo a los testimonios, la otra camioneta involucrada fue secuestrada debido a que su conductor no contaba con seguro. Afortunadamente no se registraron heridos.

Vecinos de la zona advirtieron que se trata de un cruce peligroso en el que ya se produjeron al menos cinco accidentes en lo que va del mes. “Queremos difundir esta noticia para pedir que pongan un semáforo urgente. Hay muchos chicos que juegan en la calle. Por suerte esta vez no hubo heridos, pero pudo haber ocurrido una tragedia”, expresaron.

Incluso señalaron que este mismo martes se produjo otro siniestros en el mismo cruce alrededor de las 9 de la mañana, es decir, tres horas antes de este siniestro.