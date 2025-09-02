Un camión con acoplado volcó en ruta 11 y el chofer fue hospitalizado
Sucedió esta tarde camino a Chapadmalal. El conductor fue derivado a una clínica privada.
Un camión con acoplado que este martes circulaba entre Mar del Plata y Chapadmalal volcó en ruta 11 y el conductor debió ser hospitalizado.
Fuentes oficiales confirmaron que el accidente sucedió a la altura de la calle 515 minutos antes de las 15 cuando, por motivos que son materia de investigación, el vehículo de gran porte perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.
Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar y trasladó al chofer del camión, cuyos datos personales no trascendieron, hacia la Clínica de Fracturas y Ortopedia ubicada en avenida Independencia y 25 de Mayo.
Personal policial trabajó en el lugar y cortó el tránsito en el carril en dirección a Chapadmalal, por lo que se registraron algunas demoras.
