Por primera vez dos mujeres estarán al frente de la Universidad: triunfo de Biasone y Sánchez Herrero

Se dieron a conocer los resultados definitivos en la elección de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y, por primera vez, dos mujeres conducirán el Rectorado.

Con un triunfo contundente, la fórmula integrada por Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero se impuso en las elecciones universitarias con 78 votos para Transformación Universitaria, contra 46 de Soberanía Universitaria y 2 abstenciones. Se trata de la diferencia más amplia desde la instauración del actual sistema electoral.

Así, la nueva conducción de la Unmdp quedó definida luego de que se realizaran los comicios durante 5 días, en los que participaron 4.433 estudiantes, 2.265 docentes, 2.446 graduados y 713 nodocentes, de acuerdo con los datos provisorios.

Los resultados marcaron un claro predominio de la lista Transformación Universitaria, que obtuvo triunfos decisivos en el Colegio Illia, Ciencias Agrarias, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Medicina y Ciencias de la Salud y Servicio Social. Por su parte, la lista opositora de Soberanía Universitaria logró una victoria en la Facultades de Humanidades, Psicología y Arquitectura.

El desenlace electoral configuró la mayor diferencia desde la puesta en marcha del nuevo sistema de elección y abrió paso a una nueva etapa en la que, por primera vez, un binomio femenino estará al frente del rectorado y vicerrectorado de la Unmdp.

En las próximas horas se conocerán los resultados finales de decanatos, vicedecanatos y Consejos Académicos. También se definirán las conducciones de los Centros de Estudiantes, donde se anticipa que el reformismo mantendrá una amplia mayoría en el claustro estudiantil.

Este proceso electoral también incluyó, por primera vez, la elección del Consejo Académico de la Facultad de Medicina, que en noviembre deberá escoger a su primer decano o decana.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Universidad, las elecciones se realizan cada dos años para renovar los representantes de los distintos cuerpos en los órganos de gobierno, mientras que cada cuatro años se definen las autoridades unipersonales, tanto de la Universidad como de las Unidades Académicas. En noviembre, la Asamblea Universitaria integrada por 126 miembros, se reunirá para formalizar los resultados y dar inicio oficial a una nueva etapa institucional bajo la conducción de Biasone y Sánchez Herrero, quienes asumirán en diciembre próximo.