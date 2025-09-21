Un auto cayó en una zanja en medio del temporal: "Los vecinos pierden lo poco que tienen"

Los vecinos del barrio La Herradura se vieron gravemente afectados por el temporal de lluvia y viento que azotó a Mar del Plata en las últimas horas. La necesidad de realizar obras de mantenimiento en esa zona de la ciudad quedó en evidencia con la postal de un auto que cayó en una zanja y las calles que quedaron completamente anegadas.

El episodio se registró en inmediaciones de las calles Sebastián Garau y Diagonal del Solar, donde un remisero que realizaba un viaje en medio del barrio durante la tormenta de anoche cayó en una zanja de dos metros de ancho y más de un metro de profundidad que los vecinos piden con desesperación que sea entubada.

"¿Qué pasa si se cae una criatura? ¿A qué van a esperar, a que pase una desgracia? Esto es un desastre. Los candidatos pasean por el barrio en tiempo de elecciones, pero después se olvidan de la periferia de Mar del Plata", recriminó Rosana, una vecina de La Herradura.

La mujer confió que el barrio quedó completamente inundado y recién pasado el mediodía comenzó a mermar el nivel de agua tras la caída de 80 milímetros en varios días. "Hay gente a la que le ha entrado agua desde la calle. Es una situación tremenda. Los vecinos pierden lo poco que tienen", lamentó.

La postal de calles desbordadas por el agua se repitió en distintos barrios de la periferia como 2 de Abril, Caisamar, Autódromo, Santa Paula, Termas Huinco, entre otros.