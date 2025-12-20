Actividad eléctrica, viento y ráfagas de 50 km/h: a qué hora se desata la tormenta este sábado

El pronóstico del tiempo para este sábado en Mar del Plata según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable, con tormentas durante gran parte del día y una mejora recién hacia la noche.

Según los datos meteorológicos, la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 22, en un contexto de elevada humedad, que se ubicará en torno al 89%.

Es por ello que el organismo emitió un alerta amarillo por fuertes precioitaciones para la jornada.

Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, que se intensificarán hacia la mañana con actividad eléctrica. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar lentamente.

Por la tarde persistirán algunas precipitaciones aisladas, mientras que hacia la noche cesará la lluvia, con cielo parcialmente nublado.

En tanto, el viento soplará desde el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, especialmente durante los períodos de tormenta.

Aparecen las primeras tormentas de estilo veraniego clásicas de la temporada marplatense a pocas horas del cambio de estación.