Perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado en la avenida Constitución

Una mujer de 63 años que manejaba por la avenida Constitución, en la zona norte de Mar del Plata, perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia, tuvo que ser hospitalizada.

El siniestro se registró alrededor de las 16 cuando, por motivos que son materia de investigación, la conductora de la Renault Duster despistó y chocó contra una columna y algunos autos estacionados en inmediaciones de Constitución y Ángel Roffo.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima a una clínica privada de la ciudad.

En el caso tomó intervención el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de Delitos Culposos, quien desistió formar una causa ya que no hubo terceros involucrados.